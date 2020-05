En Espagne, c’est officiel, le championnat va continuer. Les autorités ont donné le feu vert ce vendredi.

Le Conseil supérieur des sports, présidé par Irene Lozano, a officiellement confirmé que la Liga rejoindra le 11 juin avec le derby andalou entre Séville et Betis rapporté l’AS. Par un communiqué, la CSD a également expliqué que le championnat, qui a 11 jours restants, se terminera le 19 juillet.

La reprise de la compétition aura lieu durant le week-end des 13 et 14 juin, avec le premier match le jeudi 11 entre le FC Séville et le Real Betis Balompié. La dernière journée aura lieu, de manière prévisible et toujours en fonction de l’évolution de la pandémie, le week-end des 18 et 19 juillet.

