Un pas de plus pour Liverpool dans le dossier Koulibaly. Jurgen Klopp s’est entretenu au téléphone avec le défenseur sénégalais de 28 ans. Il « devance » ainsi ses nombreux concurrents sur ce dossier.

Courtisé est une pratique qui a bien servi Klopp dans le passé. Il aurait également parlé à Timo Werner – l’attaquant de RB Leipzig souhaitant lui aussi passer à Anfield. Il pourrait être difficile d’effectuer deux transferts cet été, étant donné les contraintes financières dans le football au milieu de la crise de coronavirus.

Selon Dailymail, le manager allemand aurait parlé à Koulibaly par téléphone et aurait passé du temps à exposer ses plans pour l’année prochaine au défenseur de Naples. Il a détaillé comment Koulibaly s’intégrerait dans sa défense aux côtés de Virgil Van Djik .

Koulibaly a été évalué à environ 90 millions de livres sterling, bien que Naples puisse accepter moins cet été en raison de la crise – potentiellement aussi peu que 65 millions de livres sterling. Cela pourrait être encore trop pour Liverpool, qui refuse de respecter la clause de libération de 50 millions de livres de Werner à Leipzig.

L’ancien défenseur de Liverpool Andrea Dossena a exhorté Klopp à signer jeudi à Koulibaly: « Physique et rapide, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde et peut également avoir son mot à dire en Premier League. Klopp ne manque qu’une seule pièce pour compléter une équipe stratosphérique et le couple Koulibaly – Van Dijk pourrait devenir une grande barrière. »

