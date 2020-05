Sadio Mané et ses coéquipiers ont effectué une bonne saison en attendant la reprise le 17 juin. Leader de la Premier League avec 25 points de plus que City qui occupe la deuxième place. De quoi impressionner l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

« Cette saison, Liverpool a été une machine en Premier League », reconnait Mbappé dans une interview avec Mirror. « Ils ont rendu la victoire facile, mais la vérité est que ce n’est jamais facile. Pour être aussi impitoyable qu’ils l’ont été, il faut avoir un très bon entraîneur et beaucoup de travail acharné à l’entraînement » complimente t’il.

Sur 29 matchs joués, Liverpool n’a perdu qu’un seul et un match nul enregistré. Ils ont marqué 66 buts et encaissé 21. Le trio en a marqué 38 dont 14 pour Sadio Mané et 9 passes décisives. Des notes qu’apprécient le champion du monde qui fait une analyse de ces bonnes prestations. « Des performances comme celles qu’ils ont eues ne se produisent pas tout simplement. Être aussi impitoyable qu’ils l’ont été proviendrait de beaucoup de travail acharné à la formation et d’avoir un très bon manager. Lorsque vous êtes lié à cette équipe, cela vous rend très fier, mais dans ce cas, c’est un plaisir, mais je sais que Liverpool a beaucoup de bons joueurs ».

