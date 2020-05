Comment faire pour terminer les éliminatoires de la CAN 2021? C’est la question qui anime les débats dans le continent africain. Si le président de la CAF estime que c’est l’urgence du moment, l’avis est partagé par le sélectionneur de la Gambie qui donne une proposition.

Alors que le débat sur le report de la CAN 2021 en 2022 est agité, le sélectionneur de la Gambie estime que le plus grand rendez vous du football africain peut bien avoir lieu en janvier. « La compétition est prévue en janvier-février, je crois qu’on peut la disputer. On peut sinon la disputer en juin. Tout dépendra de la situation sanitaire au Cameroun. Et là si nous ne pouvons pas terminer les éliminatoires d’ici la fin de l’année, on peut encore jouer en mars » explique t’il.

Ainsi, le technicien propose qu’on arrête les éliminatoires. »On pourrait qualifier les deux premiers en tête de chaque groupe actuellement. Puisque tout le monde a disputé deux matchs. Cela peut paraître étrange » avoue t’il et s’explique. « C’est ce qui arrive actuellement partout. Dans les championnats qui sont arrêtés, les ligues désignent les premiers pour la Ligue des champions, les seconds pour le tour préliminaire et les suivants en Europa league. Même chose en Afrique où les championnats désignent les leaders pour les compétitions continentales. Même si tout le monde n’a pas joué le même nombre de matchs » conclut le patron de la sélection des scorpions.

La Gambie se trouve dans le groupe D avec le Gabon, la RD Congo et l’Angola. Elle se trouve à la première place avec 4 points à égalité avec le Gabon.

