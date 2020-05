Chez les Bougazelli, le sport est plus qu’une activité. C’est une véritable passion. Albert Joseph, plus connu sous le nom de « Bebeto » en hommage à la star brésilienne, ne pouvait donc pas y échapper. D’un père ancien footballeur, Maurice bougazelli (ndlr, ancien joueur de Casa Sport et coéquipier de Jules François Bocandé) et d’une maman, handballeuse à la retraite, le natif de Ziguinchor fait partie du lot des joueurs qui vous laissent sans voix et dont vous ne pouvez détacher le regard. Partons à la découverte du joueur de 23 ans qui rêve d’une vie professionnelle.

Le championnat sénégalais regorge de talent, « Bebeto » en est un. L’attaquant polyvalent de Génération Foot qui dispose d’une bonne qualité technique a un talent inné «Je suis issu d’une famille de sportifs », affirme-t-il. Comme son idole « Ronaldinho », le jeune joueur a commencé à tâter le ballon très jeune. Dès l’âge de 7 ans, « Bebeto » a débuté sa formation au CNEPS « Le centre excellence de Thiès m’a formé. Je suis resté là-bas de 2006 à 2012 », précise Albert.

Avant que l’Académie Dakar Sacré Cœur jette son dévolu sur le jeune et l’attire dans ses rangs. C’était en fin 2012. Il a été accueilli au club de la capitale dans la catégorie cadette. Après un bref séjour à Dakar, juste une saison passée à DSC, le joueur retrouve son ancien club mais cette fois ci avec « les juniors surclassés ». Un club où il a progressé.

Il est toujours moyen bon voire très bon

Tapant dans l’œil de son ancien président, Mathieu Chupin, lors d’une rencontre contre DSC à Alassane Djigo, sa prestation de haute facture a fini par convaincre. Un accord a été finalement trouvé. En 2016, Bougazelli s’engage avec Dakar Sacré Cœur, en Ligue 2 à l’époque et sous la tutelle de Bruno Rohart. « Il était un joueur moyen de Ligue 2 quand on l’a récupéré et qui est devenu un vrai bon joueur de Ligue 1 au bout de trois ans, » se rappelle de son ancien entraîneur.

Zinguinchorois de naissance a les nerfs bien accrochés et sa dernière année passée à DSC le prouve (7 buts et 5 offrandes). Il s’est très vite imposé dans le onze de l’équipe et il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Rohart «C’est un garçon qui est très courageux, très sérieux, très professionnel, très motivé. C’est quelqu’un de fiable sur lequel on peut compter, qui aime le foot, qui aime s’entrainer et qui aime jouer. Il fait toujours des matchs plutôt corrects. Il n’est jamais mauvais. Il est toujours moyen bon voire très bon. On sait que quand on le fait jouer, on ne sera pas déçu. C’est quelqu’un qui peut apporter de la profondeur, de la vitesse. Qui se bat. », s’exclame t-il.

Il n’est pas égoïste.

Avant de poursuivre « Il a gommé petit à petit son défaut de ne pas beaucoup défendre. Il n’aimait pas défendre et il a beaucoup appris. Avec moi, à Dakar Sacre Cœur, il était devenu un mes joueurs de base, un de mes titulaires. Albert a joué quasiment tous matchs. Et quand il s’était retrouvé sur le banc, il avait bataillé très dur pour revenir et gagner sa place. C’est un genre de joueur que le coach aime avoir dans son équipe », est convaincu Bruno Rohart.

Et ce n’est pas son ancien coéquipier, Richard Sagna, qui dira le contraire. Interrogé dans la foulée, l’actuel joueur d’As Douane a pris du plaisir de dresser les qualités de Bougazelli : « C’est un joueur d’équipe d’abord, Il n’est pas égoïste. Il pense d’abord à délivrer une passe décisive qu’à marquer un but. Tout coach rêve d’avoir ce genre de joueur dans son effectif. Il est très talentueux. C’est un joueur de système et qui aime suivre à la lettre les consignes du coach » a constaté l’attaquant de l’As Douanes.

Après trois années passées à Dakar Sacre Cœur, le jeune joueur est recruté par Mady Touré, le patron de Génération Foot. Il rejoint, cette saison, les champions en titre de la ligue 1 sénégalaise et enchaîne les bonnes performances ( quatre passes décisives).

Son coach, Djibril Fall a d’ailleurs confirmé sa polyvalence. Ce dernier l’utilise comme un latéral droit, un milieu de terrain ou en attaque et sur les côtés. Un succès sur le terrain et une option validée par le joueur « je suis polyvalent. Je peux évoluer dans n’importe quel poste. Même si j’ai été formé comme un excentré », affirme le joueur.

Cette année « Bebeto » a disputé 12 rencontres sur 13 possibles en championnat. Il a aussi participé à la rencontre contre Zamalek en Coupe Caf. «C’était un pas de plus et une expérience exceptionnelle».

Comme à DSC, il a montré ses preuves et a eu le bonheur de recevoir une convocation en nationale locale. Il fait partie de l’équipe championne du tournoi de l’UFOA /A en 2019. Avec ses bonnes performances, le joueur de 23 ans, actuellement sans agent, compte poursuivre son chemin pour intégrer le haut niveau et « côtoyer les grands joueurs ».

wiwsport.com propos recueillis (A.N)