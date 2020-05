Cette vidéo fera sans doute sourire à Sadio Mané. Son coéquipier à Liverpool dans une interview avec Football Daily s’est moqué de l’inefficacité de Sadio Mané à tirer des penaltys. D’ailleurs, il confesse l’avoir conseillé à la veille de la finale sur ce sujet.

Reporter: 🗣"Have you spoke to Sadio Mane before the AFCON Final?" 🤔 @GWijnaldum: 🗣"YES" 👍

Reporter: 🗣"What you said?" 🤔

Wijnaldum: 🗣"Don't take penalties!" 🤣 pic.twitter.com/sH3W1uTK1d

— Football Daily (@footballdaily) May 28, 2020