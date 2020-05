Le président de la confédération africaine de football a réagit aux rumeurs sur le report de la CAN 2021 prévu en janvier. Selon Ahmad Ahmad, ce débat est prématuré. La CAF trouve des solutions pour terminer les éliminatoires d’abord.

Selon un site dzfoot qui rapporte l’entretien, le patron du football africain semple plus préoccupé à terminer les éliminatoires qu’autre chose. Jusqu’ici il assure qu’aucune décision n’a été prise.« Personne n’a imaginé que nous allions vivre cette situation et une telle crise due à un virus d’une ampleur inimaginable. Aucune planification ni prévision n’a été faite. Tous les pays du monde sont victime de l’épidémie. », a déclaré le premier responsable de la CAF.

Il enchaîne « Pour nous il est trop tôt pour parler ou se prononcer sur la suite des compétitions. Aujourd’hui, la priorité c’est de se concerter avec les associations membres et avec la FIFA pour trouver des solutions afin de soutenir le football au niveau des clubs, des fédérations ainsi que des équipes nationales. ».

« Avant de parler de la CAN, il faut voir où en sont les qualifications. Nous avons terminé deux journées sur six. C’est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en tant que responsable anticiper. », a indiqué le responsable malgache. Le dirigeant africain a ajouté : « On est presque au mois de juin. La question qui se pose est de savoir s’il est possible de terminer les éliminatoires ? »

Le président de la CAF a ensuite expliqué que de nombreux pays africains dépendent d’une seule compagnie aérienne pour les déplacements à savoir Air France et qu’au vu de la situation actuelle il n’est pas évident de reprendre les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

wiwsport.com