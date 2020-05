Courtisé par le PSG, Manchester United et Liverpool, Kalidou Koulibaly a vu Jurgen Klopp passer à l’action pour le convaincre.

Quand il est question de recrutement, Jurgen Klopp n’est pas du genre à être passif. L’entraîneur de Liverpool n’hésite pas à mouiller le maillot pour convaincre ses cibles de le rejoindre. Comme révélé par le10sport.com, Klopp a notamment déjà échangé à plusieurs reprises avec Kylian Mbappé, avec qui un lien de sympathie s’est tissé avec le temps. Récemment, le technicien allemand s’est entretenu avec Timo Werner. Bild a d’ailleurs confirmé nos révélations quelques jours plus tard, en précisant qu’il s’agissait d’un échange par visio-conférence. Et Jurgen Klopp ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a également, d’après nos sources, pris contact avec Kalidou Koulibaly !

Opération séduction sur Koulibaly

Longtemps cible prioritaire du PSG, Kalidou Koulibaly s’est éloigné des radars parisiens depuis que Leonardo a fait demi-tour pour envisager la prolongation de Thiago Silva. Depuis, c’est un match Manchester United – Liverpool qui s’organise pour tenter de boucler l’arrivée du défenseur sénégalais. En pole position jusqu’à maintenant, les Reds ont abattu une jolie cartouche avec ce coup de fil de Jurgen Klopp. Le mentor de Liverpool a ainsi pu évoquer la possible association Van Dijk – Koulibaly, qui fait rêver l’Angleterre et la planète foot. Une opération séduction qui pourrait bien porter ses fruits.

Depuis le départ, Kalidou Koulibaly a une nette préférence pour l’Angleterre. Et la perspective de disputer la Ligue des Champions le séduit au plus haut point. Le roc du Napoli a déjà reçu une proposition contractuelle de Newcastle, dans la perspective du rachat par le fond saoudien. Un salaire de 12 millions d’euros par saison pour le convaincre… Mais Kalidou Koulibaly privilégiera un club qui dispute la Ligue des Champions, en plus de l’offre financière qui pourrait lui être faite. Du côté de Naples, on se prépare à vendre Koulibaly cet été. Et la barre des 100 millions d’euros n’est plus d’actualité. Le Covid-19 a rebattu les cartes et le dossier pourrait se terminer autour des 70/75 millions d’euros.

