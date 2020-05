L’ancien défenseur du FC Nantes et d’Angers Sco, Issa Cissokho, avait rejoint le SO Cholet, en National, en janvier dernier. Son contrat arrive à terme à la fin du mois de juin. Mais le joueur de 35 ans et le club des Mauges ont entrepris des discussions pour prolonger leur aventure commune.

Il était arrivé dans les Mauges, mi-janvier, avec l’envie de se relancer et de retrouver les terrains après six mois sans club. Malheureusement pour Issa Cissokho, la pandémie de Covid-19 est passée par là et a raccourci la saison de National. Depuis son arrivée, l’ancien défenseur du FC Nantes (2010-2015) et d’Angers Sco (janvier à juin 2017) a disputé cinq rencontres avec le maillot du SO Cholet. Son contrat arrive à terme à la fin du mois de juin. Mais son aventure pourrait continuer dans les Mauges. Le joueur de 35 ans et la direction du Soc sont actuellement en discussion pour prolonger le contrat de l’international sénégalais (4 sélections).

« J’ai envie de continuer ici »

« J’ai envie de continuer ici, confirme Issa Cissokho. Je suis satisfait des cinq premiers mois que j’ai passés à Cholet même si la saison a été écourtée. Les premières semaines ont été un peu délicates, j’ai dû prendre mes marques et aussi retrouvé une bonne condition physique. Mais cette fois, je vais pouvoir faire une bonne intersaison et j’espère pouvoir tirer l’équipe vers le haut le saison prochaine. « S’il prolonge, celui qui a connu la montée en Ligue 1 avec le FC Nantes pourra continuer d’apporter toute son expérience à un groupe relativement jeune.

Ousestfrance