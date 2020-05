Omar Daf n’est pas homme à s’enflammer. Alors que son équipe était bien installée sur le podium de Ligue 2 à l’automne, l’entraîneur sochalien était resté très mesuré à l’issue de la démonstration contre Clermont (4-0), lors de la 10e journée. « Le classement ? C’est anecdotique. Le plus important était de stabiliser l’équipe et redonner de la confiance. Les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble, ils sont dans le vrai, déclarait-il en conférence de presse. Mais il ne faut rien lâcher, le championnat est encore long. »Effectivement, les choses se sont ensuite gâtées. Après sa victoire face au Havre début novembre (2-0), le club doubiste n’a ainsi remporté qu’un seul de ses 14 matchs suivants, face au relégables, et désormais relégués, Manceaux (1-0), avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Une sixième saison consécutive en Ligue 2 conclue à la 14e place pour le FCSM, qui n’a jamais pu faire mieux que 10e depuis sa descente dans l’antichambre de l’élite. Mais il y a néanmoins des motifs d’espoir pour l’avenir.

Car le groupe chinois Nenking est officiellement devenu le mois dernier le seul et unique propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, à l’issue d’un long feuilleton. Et le recrutement pour l’exercice 2020-2021 est d’ailleurs bien avancé. Florentin Pogba et Bryan Soumaré se sont déjà engagés, les jeunes Lyonnais Yann Kitala et Hermann Tebily sont ciblés, alors que Joseph Lopy est proche d’un retour. Même si le milieu de terrain sénégalais est convoité. Daf saura-t-il convaincre son compatriote de revenir ? A Sochaux, celui qui a été nommé entraîneur en novembre 2018, après avoir été coach intérimaire à deux reprises, fait partie des meubles.Hormis un intermède à Brest (2009-2012), l’ancien défenseur n’aura connu que le FCSM durant sa carrière professionnelle (1997-2013). Et c’est tout naturellement qu’il a rejoint le staff sochalien lorsqu’il a raccroché les crampons. « Le club compte énormément pour moi », déclarait-il lors de son intronisation : « Ce n’est pas l’histoire d’un club car c’est une région, c’est une agglomération et des supporters ». Des supporters dont les relations avec le club vont peut-être, enfin, s’arranger. Les représentants de l’association « Sociochaux » espèrent d’ailleurs bientôt rencontrer le président Samuel Laurent, rapporte L’Est Républicain.

wiwsport.com avec Beinsport