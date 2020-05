Après le passage du Président de Génération foot Mady Touré à l’émission télévisée «Point Corona» de la TFM du dimanche 17 mai 2020, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a émis une note de mise au point parlant d’une tendance de minimiser le soutien financier reçu par Génération Foot qu’aurait insinué M. Touré.

Dans cette mise au point, la fédération a expliqué que Génération Foot est le club qui a le plus bénéficié de subventions et appuis financiers sur les deux dernières saisons (2018-2019) et (2019-2020) avec un montant de 84.127.891 FCFA. Le club réagit en apportant des précisions à wiwsport.com.

« C’est le contraire qui aurait pu étonner le monde sportif, ce club émergeait au tableau d’honneur à cette période et faisait partie des représentants du Sénégal sur la scène africaine. Cependant, dans sa répartition des sommes, la FSF nous a imputé soit par inadvertance des postes financiers qui relèvent purement de ses responsabilités et prérogatives. A) Subventions pour participation au championnat de ligue 1 pour deux saisons – 2018-2019 : 4.000.000 FCFA – 2019-2020 : 4.000.000 FCFA Soient 8.000.000 FCFA Ce montant est alloué à tous les quatorze (14) clubs de ligue1 et non spécifiquement à Génération Foot. 27.127.891 FCFA : Prises en charge des billets d’avion, transport local, de l’hébergement et restauration des officiels (arbitres et commissaires de matchs) – Paiement des indemnités des commissaires de matchs commis par la CAF lors des rencontres des compétitions interclubs africains jouées à domicile ».

Le club poursuit: « Ce poste n’est ni un appui à Génération Foot, ni une prise en charge mais plutôt une exigence de la Confédération Africaine de Football dans les règlements de la ligue des champions. En son paragraphe XVIII : DISPOSITIONS FINANCIERES Alinéa 1 jusqu’au alinéa 13 – La fédération hôte prendra en charge les frais de voyage en classe économique, les frais d’hébergement en pension complète, le transport local des arbitres et la CAF prendra en charge les indemnités des arbitres (conformément à la décision du 10 janvier 2018 du comité exécutif de la Confédération africaine de Football) – La Fédération hôte prendra en charge les frais de voyage en classe économique, les frais d’hébergement en pension complète, le transport local ainsi que l’indemnité du commissaire de match conformément au barème de la CAF », confie le club de Déni à wiwsport.com.

« Nous précisions que GF a participé à deux (02) Ligues des Champions et deux (02) coupes de la confédération entre février 2018 et novembre 2019, en jouant contre huit (08) clubs africains (Zamaleck , El Makassa (Egypte), RS Berkane, Hassania (Maroc) , LPRC Oilers (Liberia), Djoliba AC (Mali), Horoya (Guinée), et ESEA (Benin) )et disputé seize (16) rencontres). Les dépenses globales de ces rencontres se chiffrent à 234.000.000 FCFA soit en moyenne un coût par tour (aller/retour) de 29.000.000 FCFA. Sur l’ensemble de cette période : – La Fédération Sénégalaise de Football a participé d’après sa mise point du 20 mai 2020, à hauteur de 49.000.000 FCFA soit 21% des dépenses et sont réparties comme suit :  25.500.000 FCFA sur la Coupe CC et la ligue des champions pendant l’année 2018 (10 matchs) soit 2.550.000 FCFA par match.  23.500.000 FCFA sur la ligue des champions 2019 – 2020 (06 rencontres) soit moins de 4.000.000 FCFA par match. NB : après le désistement de Teungueth FC, Génération Foot était le seul représentant du Sénégal aux compétitions africaines à cette période. – Autres 5.000.000 FCFA (la LSFP etc…) soit 2% de 234.000.000 FCFA. – Le reste des dépenses 180.000.000 FCFA soit 77% a été préfinancé directement par Génération Foot. En dehors de la subvention de la fédération de 49 000 000FCFA et les 30 billets d’avion du Ministère des Sports lors des déplacements à l’extérieur, les dépenses suivantes ont été prises en charge intégralement par Génération Foot :

Pour les Matchs au Sénégal: 1. Location des stades (LSS etc.…), 2. Réfection des vestiaires et mise en état des pelouses de LSS, Lat Dior, Ngalandou Diouf et Alassane Djigo par les techniciens de Génération Foot, 3. Location de bus et véhicules pour les équipes adverses 4. Sécurité des délégations étrangères (arbitres, commissaires de matchs et joueurs, etc…) tout au long de leurs séjours 5. Frais d’organisation des matchs (police, barrières, locations de bancs de touche, etc.) 6. Location de sono et tableau d’affichage 7. Subvention aux écoles de football et comités de supporters des départements de Dakar et de Rufisque en transport etc.… 8. Gratuité à l’accès sur les gradins pour l’ensemble du monde sportif 9. Prise en charge de la Commission médicale de la Fédération et des sapeurs- pompiers 10. Participation aux frais de retransmission de certains matchs en direct sans tenir compte du coût de la publicité offerte par GFM.

Pour les matchs à l’extérieur : 1. Prise en charge supplémentaire de plus de 07 billets d’avion pour la délégation de Génération Foot 2. Paiement des frais d’hôtel environ 10.000.000 FCFA pour chaque déplacement 3. Frais de séjours et de prospection avant chaque match à l’extérieur.

wiwsport.com