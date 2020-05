La question lui revient à chaque fois. Jean-Marc Adjovi-Boco, membre fondateur de Diambars s’est de nouveau étalé sur le choix du lieu d’implantation de l’académie de référence en Afrique.

« L’idée de créer Diambars vient de plusieurs rencontres. La première était avec Bernard Lama que j’ai notamment connu à Lens. Une autre rencontre c’estc elle avec Saer Seck lors d’une de mes vacances au Sénégal« , raconte Adjovi-Boco dans le forum Afrique Football Media.

« A la suite, on a rencontré Patrick Vieira (avec qui on avait le même agent Pape Diouf) et on s’est dit le Sénégal était le bon endroit pour faire quelque chose« , a t-il ajouté.

Et pourquoi pas le Bénin alors ? « Parce que les conditions n’étaient pas réunies pour. Aussi parce que j’avais quitté le pays pas dans les meilleurs termes« , a t-il ajouté.

Depuis, tout va pour le mieux. Adjovi-Boco est depuis quelques mois, conseiller technique du Ministère des Sporst au Bénin.

source: africatopsports