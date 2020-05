Dans un entretien avec guineefoot, Abdoul Karim Bangoura AKB est revenu sur le dernier développement de l’actualité footballistique Guinéenne et la co-organisation de la CAN 2025 avec le Sénégal et la Guinée.

Le chef du département formation et développement à la Fédération Guinéenne de football a donné son avis sur la co-organisation de la CAN 2025 avec le Sénégal.

« C’est une idée que le président Antonio Souaré a émis. Il faut savoir ce qu’on veut. Es-ce qu’on veut réellement organiser une CAN ? Il faut se poser la question. Est-ce qu’on est capable d’abriter une coupe d’Afrique à 24 pays alors qu’on avait été choisi pour 16 équipes. Si on tient absolument à l’organiser, on doit respecter le cahier des charges. Se mettre avec tel ou tel pays pour la co-organisation, c’est juste une idée. Mais, ce sont les gouvernements qui décident. Si l’Etat guinéen est d’accord avec son homologue Sénégalais ou avec un autre pays limitrophe, pourquoi pas. En toute sincérité, la Guinée n’est pas prête pour le moment à l’allure où vont les choses. La CAN, ça demande beaucoup d’infrastructures. Mais si, au sommet, il y a la volonté politique, tout est possible. Pour cela, il faudrait se mettre au travail dès aujourd’hui ».

