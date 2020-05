Andrea Dossena, qui a joué pour Napoli entre 2010 et 2013, craint que le club ne perde certains de ses joueurs clés s’il n’est pas en mesure de se qualifier de nouveau pour la plus belle compétition européenne la saison prochaine, après avoir atteint les huitièmes de finale de la compétition avant l’arrêt de la saison.

Et il est sûr que Koulibaly en particulier serait difficile à conserver, le défenseur étant une cible annoncée de Liverpool et de Manchester United.

Rattraper neuf points à l’Atalanta est un défi colossal, donc si Naples ne remporte pas une place en Ligue des champions, ils devraient vendre certains joueurs », a déclaré Dossena à Stats Perform News. « Les deux plus appréciés sont Fabian Ruiz et Koulibaly; ce dernier est le plus susceptible de partir. Physique et rapide, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde et peut aussi avoir son mot à dire en Premier League », rapporte goal.

wiwsport.com