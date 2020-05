Une conséquence directe de l’annulation de la ligue 2 à 22 clubs, une proposition de l’assemblée générale de la ligue de football professionnel. Le comité exécutif de la fédération française de football a décidé ce mercredi de rester sur la formule à 20 clubs.

Ainsi, les clubs Le Mans et US Orléans sont relégués en National 1, ayant occupé respectivement la 19e et 20e place du classement de la Ligue 2.

S’il n’y a pas de joueur sénégalais dans le premier club cité à l’USO, on compte 4 sénégalais. Les plus connus sont sans doute Arial Mendy et Joseph Lopy, tous les deux formés à Diambars. En prêt avec option d’achat, l’arrière gauche devrait revoir son contrat qui expire en juin. Il est lié avec le RC Lens jusqu’en 2021. Cette saison, il a disputé 15 matchs et un but inscrit.

Le milieu de terrain Joseph Lopy qui est dans l’effectif depuis 2018 verra son contrat expiré en juin. Le joueur de 28 ans compte 26 matchs et 5 buts inscrits.

Issa Soumaré a rejoint le club français en août passé. L’ailier de 19 ans a signé un contrat de 4 ans. Venu de Génération Foot, il n’a disputé que 14 matchs.

