La nouvelle recrue sénégalaise du club français Chamois est plus que jamais terminée à marquer son empreinte en Ligue 2. Un profil qui peut aider les Chamois à franchir un nouveau palier.

Dans cet entretien exclusif accordé à wiwsport, Pape Ibnou Ba, l’ancien meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise (17 buts) a abordé plusieurs sujets, notamment son transfert, sa relation avec Mamadou Niang et son envie d’exploser en Ligue 2 française.

Les raisons de sa venue à Niort

« D’abord ça faisait trois ans que je suis dans les collimateurs de Niort. Ensuite les projets du club m’intéressent beaucoup, c’est aussi une opportunité d’évoluer dans le haut niveau. Enfin, j’ai toujours envie de progresser. Je ferai tout ce qu’il faut pour de gagner ma place dans cette équipe »

Sa relation avec Mamadou Niang

L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille et aujourd’hui directeur sportif d’Athelico Marseille, Mamadou Niang a grandement contribué à la progression de l’attaquant.

« De bonne relation. Mamadou m’a beaucoup aidé. Avant de venir, je savais qu’il était ici. À l’entraînement, il m’aide beaucoup. En dehors aussi. Il travaille beaucoup avec moi. Il me donne des conseilles sur les déplacements des attaquants. Il m’aide beaucoup à m’améliorer devant le but. On ne s’attend pas toujours au téléphone mais des fois, il m’envoie des textos. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour moi».

Retrouvez l’intégralité de l’interview en cliquant sur la vidéo.

