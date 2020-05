Le 55ème Rapport Mensuel de l’Observatoire du football CIES analyse la contribution des associations nationales partout dans le monde du point de vue de la production de joueurs professionnels.

Pour ce faire, le site a identifié l’association d’origine de 55’856 footballeurs ayant évolué lors de l’année civile 2019 dans 132 ligues de première ou deuxième division de 93 pays répartis sur l’ensemble des continents.

Parmi les origines les plus présentes des expatriés dans le monde depuis 2019, le Sénégal est cité dans le top 20. Le pays de la « Teranga » est troisième est Afrique.

Apres avoir restreint l’analyse aux joueurs actifs dans des championnats extérieurs aux pays dans lesquels ils ont grandi, le Brésil reste à la première place (1’535 expatriés). Les Français (948) sont plus nombreux à l’étranger que les Argentins (913), mais ces derniers ont disputé un plus grand nombre de minutes. Bien présents dans les autres associations du Royaume-Uni, les Anglais figurent à la quatrième place. Quatre pays africains font partie du top 20 (Nigeria, Ghana, Sénégal et Côte d’Ivoire).

Le Nigeria domine les rangs en Afrique suivi du Ghana et la Cote d’Ivoire au pied du podium derrière le Sénégal.

wiwssport.com