John Barnes a choisi l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané dans son équipe type concocté à travers les 5 grands championnats.

L’ancien ailier anglais a décidé de citer dans son équipe de rêve, le sénégalais Sadio Mané au détriment de Mouhamed Salah ou encore la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Sa sélection est dominée par des pensionnaires de Premier League.

John Barnes a nommé Lionel Messi de Barcelone, Sadio Mané de Liverpool et Robert Lewandowski du Bayern Munich, dans un rôle d’attaquant.

« Ce n’est pas seulement le nombre de buts qu’il a marqués ou les occasions créées, mais aussi le travail acharné qu’il fait pour l’équipe. Pour moi, il a été meilleur que Salah cette saison« , explique l’ancien joueur de Watford, Liverpool, Newcastle et Charlton. Au milieu on retrouve, kevin De Bruyne, Frenkie De Jong et N’golo Kanté.

En défense, les deux sociétaires de Liverpool,Trent Alexander Arnold et Virgil Van Dink, Sergio Ramos de Real et Alphonso Davies de Bayern Munich occupent les rangs.

Attaque : Lionel Messi (Barcelone), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sadio Mane (Liverpool)

