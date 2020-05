La star d’Aston Villa, Trezeguet, a déclaré à Mbaye Diagne, qu’il conviendrait parfaitement à un club anglais. Trezeguet et Diagne étaient coéquipiers à Kasimpasa.

Alors que le vice champion d’Afrique est sur les tablettes de Nottingham Forest de Watford et de Leeds United, Galatasaray est prêt à libérer le joueur pour une somme de 5 millions de livres sterling, soit prés de 4 milliards de nos francs. Selon le Guardian, Diagne a discuté de son éventuel départ en Angleterre avec l’ailier d’Aston Villa Trezeguet. Et ce dernier a affirmé qu’il avait toutes les qualités pour prospérer.

L’ancien attaquant de Juventus qui n’est pas resté insensible aux propos de son ancien coéquipier. Il déclare : «Nous parlons régulièrement et il continue de dire que je m’épanouirais en Angleterre. Je suis grand et fort, je peux tenir le ballon et le déposer, je suis bon dans les airs et je suis finisseur. Tout ce que je sais, c’est que, que ce soit à Galatasaray ou ailleurs, j’ai hâte de recommencer à jouer et à marquer. »

En ce qui concerne l’avenir de Mbaye Diagne avec le club turque, il admet que son club ne sait pas s’il restera ou pas. « Je suis très heureux de jouer pour eux mais je ne sais pas s’ils ont l’intention de me garder. Je ne leur ai pas encore parlé.Certaines personnes parlent de gros salaires de la masse salariale, mais je ne sais pas ce que cela signifie.S’ils décident de me vendre, alors je suis sûr que je trouverai un endroit qui convient à mon style de jeu », a t-il déclaré.

wiwsport.com