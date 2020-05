Le 29 avril, l’avenir de Pape Gueye semblait scellé. Le club de Watford annonçait sa signature pour cinq saisons, en bonne et due forme. Mais, deux jours plus tard, son représentant posait les premières pierres d’un imbroglio presque inédit.

« Nous nous interrogeons sur de possibles irrégularités autour de la signature du contrat». Le feuilleton était lancé et l’avenir du jeune milieu de plus en plus flou. Plus tard, des révélations faisaient même état d’une visite médicale effectuée dans le plus grand secret en juin 2019.

Mais alors que la situation est encore bloquée, Ouest France dévoile que le SCO d’Angers pourrait essayer de s’immiscer dans ce dossier. À la recherche d’un remplaçant à Baptiste Santamaria (qui possède un bon de sortie), le SCO serait très intéressé par Gueye et en ferait même sa priorité. Philippe Leclerc, le directeur du recrutement du club, serait en contacts réguliers avec les nouveaux conseillers du futur ex-Havrais. D’autres formations seraient également à l’affût ajoute Ouest France, en citant notamment l’Olympique de Marseille et Valence. L’affaire est donc loin d’être bouclée.

Foot Mercato