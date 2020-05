Lancé au début de ce mois de Mai par wiwsport.com, le tournoi #BattleWiwsport pour désigner le meilleur jouer des années 2000 est arrivé à la finale qui oppose Sadio Mané à El Hadji Ousseynou Diouf.

Ils étaient 32 joueur au départ qui se sont affrontés sur des battles via les réseaux sociaux. Des 16e de finale aux demi-finales, les internautes ont voté sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de wiwsport pour désigner à chaque fois le meilleur joueur qui se qualifie pour le tour suivant.

Parmi ces battles, de gros chocs tels que Papis Demba Cissé qui a éliminé Moussa Sow au premier tour, Aliou Cissé qui est tombé face à Gana Gueye en huitième de finale ou encore Henri Camara dominé par Kalidou Koulibaly en quart de finale.

Le dernier carré était composé de Tony Sylva, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly et El Hadji Diouf. Et sans surprise ce sont les « Ballon d’Or » Sadio Mane et El Hadji Diouf qui se retrouvent en finale.

Les votes sont ouverts donc donnez votre avis pour désigner le meilleur joueur sénégalais des années 2000.

