Au terme de son passage décevant dans la Venise du Nord, Mbaye Diagne revient sur le penalty manqué à Paris et sa relation compliquée avec Philippe Clement.

Arrivé en début de saison à Bruges, après une saison royale avec Galatasaray, Mbaye Diagne insiste: c’est pour aider les Blauw en Zwart en Ligue des Champions que le Club l’avait fait venir en début de saison.

Arrivé à Bruges pour la C1

Et Philippe Clement le lui avait dit juste avant sa montée au jeu au PSG, comme le confirme Sénégalais dans un entretien accordé au Guardian. « Il m’a dit: ‘C’est pour ça qu’on t’a fait venir, pour nous aider en Ligue des Champions. Alors maintenant vas-y et fais-le. »

Mais ensuite il y a eu ce penalty manqué. Et Mbaye Diagne, sans doute emporté par le discours de son coach, reconnaît qu’il a commis une erreur. « Je n’aurais pas dû tirer, mais j’étais déterminé à aider l’équipe, j’ai pensé qu’il fallait que je mette la balle au fond comme on m’avait demandé de le faire, j’ai été pris par l’adrénaline. »

« J’ai été banni »

Mais la balle n’a pas fini au fond et l’aventure brugeoise de Mbaye Diagne s’est ensuite transformée en cauchemar. « Je me suis excusé, mais j’ai été banni. (…) Après un moment, j’ai été trouvé le coach et il m’a dit: ‘Je suis le boss, c’est moi qui prends les décisions' ».

Des décisions qui n’ont plus jamais été favorables à l’attaquant prêté par le Galatasaray qui en est persuadé, Philippe Clement n’a jamais voulu de lui. « Au cours de mes trois derniers mois, il ne m’a plus dit un seul mot. Je suis sûr qu’il ne voulait pas que je vienne. (…) Il a profité du penalty pour m’écarter. »

