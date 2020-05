Ancien international nigérian, Austin Jay-Jay Okocha a été classé comme le joueur le plus talentueux que l’Afrique ait jamais produit. C’était selon une autre légende continentale et ancienne star du Sénégal, El-Hadji Diouf.

Okocha a eu une belle carrière et n’a cessé d’obtenir les éloges des acteurs du football à travers le monde, même s’il n’a jamais remporté le Ballon d’Or africain.

L’ancienne star de Bolton Wanderers et du PSG faisait partie de l’équipe des Super Eagles qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de 1994 en Tunisie, et de l’équipe nigériane U-23 qui a remporté la médaille d’or lors de l’événement de football des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta.

“Aujourd’hui, je respecte ce qu’ils [Drogba et Eto’o] ont accompli dans le football et je les défendrai toujours. Le footballeur africain le plus talentueux, qui a joué le meilleur football sur le continent (africain) depuis ma naissance, est Jay Jay Okocha”, a d’emblée déclaré Diouf au RSI.

“Être talentueux ne signifie pas nécessairement que vous êtes le meilleur ou que vous avez remporté le plus de titres dans votre carrière, nous aurons toujours des gens qui gagneront plus de trophées et je respecte cela”, a ajouté le double Ballon d’Or africain.

Il poursuit : “C’est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu. Il n’a pas remporté autant de trophées que les autres, il n’a pas remporté le Ballon d’Or mais personne ne peut prétendre qu’il est le footballeur africain le plus talentueux de tous les temps.”

Okocha a pris sa retraite du football professionnel en 2008 et a depuis apparu en tant qu’analyste de télévision en direct lors de tournois.

L’homme de 46 ans avait exprimé en 2015 son intérêt à devenir président de la Fédération nigériane de football; et il le poursuit vigoureusement.

Senego