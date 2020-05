Didier Drogba, George Weah, le continent africain a connu des footballeurs de classe, qui ont notamment été attaquants de pointe.

Mais selon Eto’o, tous ces joueurs ne le devancent pas. Lors d’un live sur Instagram pour « Genaration Amazing », la star camerounaise a déclaré qu’un seul attaquant de pointe lui était supérieur, et il s’agit du Brésilien, Ronaldo Nazario.

« Si on prend tous les plus grands joueurs du monde, qu’on met les joueurs poste par poste, et qu’on désigne ceux qui ont été les meilleurs, je pense que dans les avants-centres, après Ronaldo El Fenomeno, je pourrais me battre à la deuxième place avec les autres. Ronaldo El Fenomeno, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est hors compétition. Mais les autres, ils savent », a affirmé le Camerounais.

SeneNews