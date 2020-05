Kalidou Koulibaly a été fortement lié à un transfert de Naples à Liverpool et l’ancien défenseur des Reds Andrea Dossena a demandé à Jurgen Klopp d’accepter le poste de défenseur central international du Sénégal.

Andrea Dossena, aujourd’hui âgé de 38 ans, a joué pour Liverpool entre 2008 et 2010, avant de quitter Anfield pour San Paolo.

Obligation pour Naples de se séparer de certains joueurs

“Si le championnat reprend, Naples ne sera guère qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Et, le club napolitain sera donc obligé de se séparer de certains joueurs importants. Les plus éligibles sont Fabian [Ruiz] et Koulibaly”, analyse-t-il sur liverpoolecho.co.uk, visité par Senego.

Koulibaly-Van Dijk, une clé de voûte

A en croire Andrea Dossena, il ne manque à Klopp qu’une pièce pour compléter une équipe stratosphérique et l’association Koulibaly-Van Dijk pourrait devenir explosif. De plus, avance l’ancien Red, Liverpool n’a pas de problèmes économiques et l’accord serait donc à la portée du club anglais.

La course à Koulibaly et…

La course à Kalidou Koulibaly touche à sa fin. Il semble qu’il ne reste qu’un seul club dans la course à l’international sénégalais de Naples. Et ce ne sera pas Liverpool. Les Reds n’ont jamais vraiment été dans cette course, à vrai dire.

…La belle remontée de Man United

Néanmoins, Liverpool a maintes fois évoqué des liens avec Koulibaly. Mais Le Parisien rapporte maintenant que Man United a fait une belle remontée après le retrait du PSG. Cela devrait-il inquiéter Liverpool ? Peut-être. “Nous savons tous de première main comment un brillant défenseur peut transformer votre fortune…”

