Le sélectionneur de la Gambie, Tom Sainfielt, invite les jeunes footballeurs gambiens, pour lesquels le championnat sénégalais est une destination privilégiée, à faire de la Ligue 1 du Sénégal leur ‘’premier palier’’ vers des ligues plus élevées.

‘’Il est clair qu’avec son organisation et son histoire, le championnat sénégalais est un palier supplémentaire pour nos jeunes joueurs’’, a expliqué le technicien belge. Pour cette raison, Sainfielt pense que la Ligue 1 sénégalaise peut être ‘’une bonne première étape pour les jeunes Gambiens’’. ‘’C’est plus professionnel même si l’ambition doit être de jouer plus haut en Afrique du Nord et en Europe’’, a-t-il souligné. ‘’Je suis très content des internationaux gambiens évoluant au Sénégal, parce qu’ils apprennent mieux et ils sont plus motivés’’, a poursuivi le sélectionneur des Scorpions, présent en Gambie depuis 2018.

Plusieurs internationaux gambiens ont joué au Sénégal. On peut citer l’attaquant vedette Assan Ceesay, qui a évolué dans deux clubs sénégalais, le Casa Sports et Niary Tally. Ceesay a ensuite migré vers la Suisse avant d’aller en D2 allemande. Bien avant lui, Saloum Faal, qui a joué au Casa Sports, était allé monnayer son talent en Finlande. Abdoulie Jallow est passé par Génération Foot avant de rejoindre le FC Metz (France), qui l’a prêté à l’AC Ajaccio. Mais beaucoup de footballeurs gambiens choisissent de rester dans leur pays, avant d’aller jouer en Europe, selon Sainfielt. Selon lui, beaucoup de clubs gambiens font du bon travail avec les footballeurs locaux, avant le départ de ces derniers pour l’Europe.

Rappelons que la Fédération gambienne de football a informé jeudi sa décision d’annuler la saison 2019-2020 et de la déclarer sans vainqueur. Pas de montée, ni relégation, déclare la GFF dans un communiqué, ajoutant avoir pris cette décision après une consultation avec ses clubs affiliés, en raison de la pandémie de Covid-19.

Source: APS