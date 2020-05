Un mois de ramadan sous le sceau d’un couvre-feu. Un mois de ramadan avec un confinement plus ou moins partiel, c’est ce qu’impose à nous cette année. Des événements qui poussent les lutteurs à changer leur emploi du temps. Et dans un entretien avec le journal Record, Ama Baldé, leader de l’ecurie Falaye Baldé révèle avoir décidé de ne pas s’entraîner pendant cette période.

« C’est après le dîner suivi du dessert fait de fruits et différents jus, que je vais me coucher, vers 3h00 du matin. Les jus sont gérés par un ami qui s’appelle Pape Moussa. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne prends pas le kheud. Et, au vu du contexte de la pandémie, je ne fais vraiment plus de sport. J’ai arrêté de faire du sport jusqu’à nouvel ordre. J’en profite pour demander grâce à Dieu et multiplier les prières ». Livre Ama Baldé

