Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le basket international sénégalais de l’Université Birmingham d’Alabama aux Etats-Unis, Makhtar Guèye, a offert des kits alimentaires et des produits désinfectants à plus de 150 familles de la ville de Rufisque.

L’appui est estimé à près de 2 millions de francs. Le joueur de 23 ans s’est joint à l’élan des sportifs pour participer à l’effort de guerre contre le Covid-19 et soutenir les familles en cette période de crise sanitaire qui affecte l’économie du pays.

Je ne compte pas attendre d’avoir un contrat professionnel pour impacter dans ma société.

Makhtar Gueye veut s’investir dans social et annonce même une fondation. « J’ai tenu à apporter mon soutien à ces familles pour les aider à supporter les impacts de la crise sanitaire. J’ai travaillé dans ce programme avec des donneurs établis un peut partout aux Etats-Unis. Je suis allé vers eux pour les exposer mon projet et ils ont adhéré sans hésiter. Mon but est de créer ma fondation dans le futur. Je ne suis pas encore un joueur professionnel, mais je veux déjà m’investir dans le social. Je ne compte pas attendre d’avoir un contrat professionnel pour impacter dans ma société. Ces dons sont estimés à des millions de francs CFA. Il y aura une autre étape et on va toucher le maximum de personnes ».

wiwsport.com