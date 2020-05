Sadio Mané et ses coéquipiers se sont entraînés ce matin. La joie se lisait sur tous les visages des Reds.

Klopp est sans doute le plus heureux. Il l’a fait savoir dans une déclaration rapporté par Goal. »Personne ne veut mettre personne en danger, mais je pense qu’avec toutes les choses que nous savons, en respectant la règle de distanciation sociale – en particulier dans la première partie – avec des tests aussi souvent que possible et des trucs comme ça, les joueurs seront en sécurité. L’Allemand l’a déjà montré – quelques joueurs ont eu un test positif pendant la longue période, ils se sont entraînés pendant cinq semaines et maintenant ils jouent déjà, des trucs comme ça et ils ont eu au total 10 ou 12 tests positifs. J’espère que nous sommes maintenant également en Angleterre du bon côté », a expliqué l’entraîneur allemand.

Sadio back on that Melwood grass 🤩👌 pic.twitter.com/RRwhayiMwX — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020

