L’attaquant de 37 ans a pris sa retraite. Souleymane Camara est une leçon à enseigner aux jeunes footballeurs selon Amara Traoré dans le quotidien L’Observateur. Quand l’ancien coéquipier et entraîneur parle, l’homme et le joueur sont passés en revue.

Qualités techniques de Petit Jules

« Souleymane Camara, c’est le Paolo Rossi du football sénégalais. Il a plus de volume que l’italien, mais a des caractéristiques semblables : un centre de gravité très bas, très roublard, renard de surface, une bonne technique acrobatique, bon jeu de tete, très altruiste dans le jeu, un bon jeu dos au but et une capacité à faire jouer les autres. C’est un buteur né, un coéquipier modèle sur le terrain comme en dehors. Un garçon que tout entraîneur aimerait avoir dans son effectif. »

Un modèle pour la jeunesse

« Souley était fier d’être sélectionné en équipe nationale (où il est arrivé en 2002) à l’age de 17 ans. Quand, il n’était pas pris, c’est comme si on lui ôtait quelque chose, mais il prenait la décision avec beaucoup de respect et de discipline. C’est un modèle pour la jeunesse. Son cas mérite d’être expliqué dans tous les centres de formation. C’est un exemple à suivre pour une carrière de haut niveau. »

Un caractère exemplaire

« C’est mal connaitre Souleymane Camara que de penser qu’il manque de caractère. Il ne se pose pas problème, mais ne se laisse pas marcher dessus. Son gros caractère lui a permis d’avoir cette longévité dans le football. Il n’est pas un suiveur et sait chercher ce qu’il veut avec beaucoup d’éthique. »

