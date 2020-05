Ancienne gloire de Manchester United devenu aujourd’hui un consultant écouté, Rio Ferdinand continue de suivre de près l’actualité de son club de cœur.

Et comme grand fan des Mancuniens, il souhaite plus que quiconque de revoir United reconquérir le titre en Premier League et lutter pour le titre en Ligue des champions. Pour ce faire, l’ancien défenseur conseille à Man U de miser tout son argent sur 3 joueurs, qui pourraient considérablement relever le niveau du club.

“Pour aller à un autre niveau, il faut recruter Sancho, Koulibaly et Saul Niguez. Je pense que Harry Kane est lié, mais si je dois choisir un attaquant, je choisirais toujours Sancho. Il vous donne un peu d’imagination et je pense qu’il vous donne ce petit peu d’épice que le club n’a pas en ce moment », dit-il dans les colonnes du site du club. Concernant le défenseur sénégalais, Ferdinand pense qu’il pourrait apporter de l’équilibre derrière.

wiwsport.com