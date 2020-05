Voulant marquer plus de buts avec Southampton, Sadio Mané a demandé à son coéquipier et ami, Victor Wanyama de lui passer spécifiquement le ballon. Ce dernier a révélé que l’international sénégalais pensait que ses coéquipiers de Southampton ne voulaient pas lui faire la passe.

Le « skipper kenyan » a révélé comment l’attaquant sénégalais l’a approché pour un accord qui l’aurait aidé à marquer plus de buts. Coéquipiers à l’époque, Mané et Wanyama ont quitté les Saints en 2016 pour Liverpool et Tottenham Hotspur respectivement. « Nous étions comme une famille, des frères. Mané et moi avons forgé un lien de fraternité plus important » a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham.

Un pacte avec son coéquipier

« À un moment donné, Mane s’est approché de moi et m’a dit :« Salut mec, ces gars-là ne veulent pas me passer le ballon, pouvons-nous jouer ensemble de près. Ils ne veulent pas que je marque. J’ai accepté à contrecœur et chaque fois que j’obtenais le ballon, je le lui passais. Je voulais le traiter correctement car c’est un gars bon et gentil », rajoute le joueur de l’Impact de Montréal, au Canada.

wiwsport.com