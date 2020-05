A la lutte depuis 1994, Alioune Sarr dont le mandat s’expire en octobre prochain, ne va pas rempiler à la tête du Comité national de gestion de la lutte.

En toute complicité avec l’autre ténor de la lutte, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux a ainsi étalé les problèmes dont les lutteurs seraient présentement victimes dans l’arène dans l’émission quartier général sur la TFM.

«Aujourd’hui nous déplorons cette manque de considération du CNG envers les acteurs principaux de la lutte (les lutteurs). Il n’y a pas de respect envers les lutteurs. Sans compter le flou qui entoure l’argent récolté sur les assurances. Pendant des années, il est à la tête du CNG et je pense que le ministre des sports va prendre des dispositions parce que son mandat prend fin en octobre. Matar Ba est en train de discuter et de consulter avec des experts parce que cette situation ne peut pas continuer. On fait confiance au ministre et je sais qu’il ne va pas le laisser continuer», souligne-t-il, s’opposant dans la même veine à l’âge de la retraire des lutteurs, fixée à 45 ans.