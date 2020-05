On l’oublie un peu trop rapidement. Notre Souley Camara a disputé une Coupe du Monde avec le Sénégal, en 2002. Il évoluait alors à Monaco et Didier Deschamps était son entraîneur. Ce dernier l’avait abordé quelques jours avant le départ pour la Corée.

“Avant que je parte à la Coupe du Monde 2002, mon entraîneur Didier Deschamps m’avait dit : à bientôt, parce que vous n’allez pas rester longtemps… Je lui ai dit pourquoi pas. On en reparla”

Fidèle à lui même, à son retour le Pailladin n’en avait pas rajouté, lui et sa sélection s’étaient pourtant permis le luxe de battre l’équipe de France, mais Didier Deschamps lui avait fait une petite remarque: “Après, on est restés quand même longtemps au Mondial. A mon retour, quand je lui (Deschamps) ai juste serré la main, il a commencé à me parler des histoires de marabout (rires) ! Je lui ai dit mais coach au moment de partir tu ne m’avais parlé de marabout”, rapporteallezpaillade.

Sorti en 1/4 de finale face à la Turquie durant les prolongations, Souleymane Camara avait pris part à une seule rencontre de la compétition. En phase de poule face au Danemark.

wiwsport.com