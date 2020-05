Face au risque de contagionl, le capitaine de Watford d’Ismaila Sarr, Troy Deeney a annoncé qu’il ne reprendrait pas l’entraînement.

Alors que le « Project Restart » a repris sa marche en avant ce mardi avec le retour des entraînements en petits groupes, les frondeurs se dévoilent. Parmi eux, le capitaine de Watford, Troy Deeney, a annoncé qu’il ne retournerait pas à l’entraînement. « J’ai dit que je n’irai pas » a-t-il confié dans un podcast sportif via des propos rapportés par l’AFP. »Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger » a rajouté la vedette des Hornets.

Et l’avant-centre anglais, 31 ans, a développé son argumentaire : « Je ne pourrai pas aller chez le coiffeur avant mi-juillet mais je peux m’entasser avec 19 personnes dans une surface de réparation pour disputer un ballon aérien ? Je ne vois pas comment ça peut marcher ». Enfin, Troy Deeney a évoqué le fait que les populations noires, comme lui, soient davantage touchées par le fléau. Responsable, il préfère se mettre à l’écart du « Restart ».

Source : Onze Mondial