Saer Seck est au centre du débat qui agite le landerneau du football national depuis mercredi dernier et la réunion du Comité d’urgence de la FSF qui a décidé de la reprise des championnats en novembre avec des play offs et play down. Invité d’un groupe whatsApp, le président de la ligue pro a invité les acteurs à régler le débat sur le terrain.

Le comité exécutif de la FSF a décidé du sort de la saison de football au Sénégal. Il s’est référé à l’article 82 du règlement pour statuer explique Saer Seck. « Dans un premier temps, nous avons essayé d’analyser la situation et après voir comment entreprendre une sortie de la pandémie. Il y’a plusieurs polémiques autour de la décision. Après, en football, si on parle d’équité il faut qu’on le règle sur le terrain. Et c’est le seul baromètre en football: régler les conflits sur le champ de jeu. Au niveau de la ligue pro, en associant la fédération, nous avons comme priorité de ne pas mettre en danger les acteurs, joueurs, dirigeants et arbitres, et toute autre personne qui est liée au football. Vous savez, le football est un et indivisible et cette pandémie a touché toutes les couches du football, que ce soit la ligue pro ou le football amateur » informe le président du club Diambars qui est concerné par les play down dans un groupe WhatsApp rapporté par e quotidien Record.

Concernant la décision de reprendre le championnat en novembre, il convoque le discours du chef de l’Etat Macky Sall fait le 11 mai passé. « Pour la reprise en novembre, si on réfère au dernier discours du président de la République, il existe une possible disparition du virus en septembre prochain. C’est pourquoi nous avons pris la décision de reprendre en novembre tout en laissant aux équipes le temps de se préparer pendant le mois d’octobre. En football, le débats ne se règlent que sur le terrain » conclut-il.

wiwsport.com