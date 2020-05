En confinement en Turquie, le latéral droit de l’équipe nationale du Sénégal s’est entretenu avec le journal Record. Lamine Gassama a abordé plusieurs questions notamment le mercato. Un retour en France est possible mais jusqu’ici pas d’offre concrète nous dit il. (Extraits)

Quelle est votre situation contractuelle à Goeztepe et êtes-vous tenté par un retour en France?

Il me reste encore un an de contrat et ça prend fin en juin 2021. Par rapport à la fin de la saison, je n’envisage rien aujourdhui. Je joue régulièrement et je me sens bien ici. Après, un retour, en France, si j’ai la possibilité et la chance d’avoir une offre il me faudra aussi l’étudier. Je ne reste pas du tout fermé. Ce serait aussi dans un premier temps très flatteur et j’étudierai la situation à fond.

Selon certaines sources, vous avez failli rejoindre Strasbourg au dernier mercato?

Au dernier mercato, on me parlait de Strasbourg et on me reparlait de ce club il y’a un mois. Il risquait de vendre leur latéral droit Kenny Lala et qu’en gros mon profil les intéressait. Aujourdhui, il n’y a rien de concret. Mais, s’il y’a un petit intérêt on va voir aussi si cela va se développer ou pas.

wiwsport.com