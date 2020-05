Enfin le mercato de Koulibaly pourrait bouger. Le prix que demandait Naples (100 millions d’euros) semblait faire reculer les prétendants. Le club italien semble se raisonner.

Naples a longtemps voulu faire de Koulibaly, le défenseur le plus cher de l’histoire des transferts. Ce souhait ne pourrait se concrétiser. Et il ne s’agit pas d’un argument sportif, pour ne pas dire sa saison compliquée avec plusieurs matchs manqués dus aux blessures. Il s’agit de la crise économique qui sévit dans le monde, conséquence de la Covid-19. Les clubs ne peuvent pas se permettre de faire un tel investissement. Hormis, Newcastle qui est prêt à se lâcher lors du prochain mercato.

Ainsi, le média italien Gazetta Dello Sport informe que les choses ont changé. Une offre de 70 voire 80 millions d’euros pourrait être étudiée par les dirigeants transalpines. Prêt à lâcher leur roc partir, ils sont en train de chercher son successeur. en pistant le défenseur central international serbe de la Fiorentina, Nikola Milenkovic.

D’ailleurs certains observateurs le voient plus en Angleterre qui selon le journaliste de Area di Rigore, Paolo Esposito, bien renseigné sur le dossier, serait la bonne destination. “La Juventus n’a pas la force économique pour acheter le napolitain Kalidou Koulibaly. Je pense qu’il ira en Premier League , où Newcastle est en pole position. Ensuite, il y a Manchester United et Liverpool, qui ont beaucoup plus de charme que Newcastle mais offrent moins, à la fois pour les frais de transfert et pour le contrat”, a-t-il expliqué.

Le PSG, Liverpool, Manchester United et City, Newcastle tous veulent Koulibaly dans leur effectif. Avec ce nouveau prix, le feuilleton transfert de Koulibaly devrait prendre fin bientôt. Lui qui serait plus intéressé par la Premier League!

