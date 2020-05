Souleymane Camara, attaquant de Montpellier, va mettre un terme à sa carrière, à 37 ans. Laurent Nicollin, le président du club héraultais, l’a confirmé au Midi Libre lundi : « On a échangé vendredi et la décision a été prise. »

Souleymane Camara, arrivé en 2007 sous forme de prêt de Nice, a fait l’essentiel de sa carrière à Montpellier, où il vient de boucler sa treizième saison. Son nom restera donc dans les annales à Montpellier, mais aussi il a aussi une histoire avec l’équipe nationale du Sénégal.

Souleymane Camara a enregistré 35 sélections avec le Sénégal et inscrit 7 buts. Il a participé à la Coupe d’Afrique des nations et de la coupe du monde alors qu’il n’a que 19 ans. À cette occasion, il fait sa seule apparition lors du match de son équipe face au Danemark se terminant sur le score de un but partout.

Il fait partie de ce qu’on appellera plus tard, la génération dorée, mais après la participation à la Coupe d’Afrique des nations 2006, il est de moins en moins appelé par les différents entraîneurs jusqu’à l’arrivée d’Amara Traoré qui qualifie son équipe pour la Coupe d’Afrique des nations 2012 avec notamment comme cadre, Souleymane Camara.

Le 27 décembre 2011, Amara Traoré l’appelle pour faire partie de la sélection qui participera à la coupe d’Afrique des nations 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale.

wiwsport.com