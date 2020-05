La dernière sortie du patron de la fédération guinéenne de football, Antonio Souaré continue d’occuper les débats.

En effet, le quotidien sénégalais Stades révèle que le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré partagerait l’idée émise il y a plusieurs mois par son homologue, Me Agustin Senghor. ‘’C’est une option que les deux gouvernements pourraient envisager’’,aurait indiqué Souaré.

Joint ce matin par Guinee114.com, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football indique ne pas être présent lorsque Antonio Souaré se confiait à nos confrères Sénégalais. Mais si tel est le cas, précise le colonel Maurice Akoi Koivogui, la patron du football guinéen n’aura «donné que son point de vue. Il appartient aux deux gouvernements (guinéen et sénégalais NDLR) de décider».

Une Co-organisation de la CAN 2025 ? Une option peu probante quand on sait que le gouvernement guinéen, à travers le ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, n’avait mis du temps pour répondre à Augustin Singhor, celui qui avait effleuré le sujet. «Il n’y aura pas de co-organisation. La CAN 2025, c’est la Guinée ou la Guinée», avait rétorqué dans la foulée, le bouillant ministre. Avec le passage de 16 à 24 équipes, l’organisation de la joute continentale risque d’être compliqué pour la Guinée.

wiwsport.com