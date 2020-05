Selon Hany Ramzy, ex-sélectionneur adjoint de l’Egypte, Mohamed Salah serait passé tout près d’un transfert au Real Madrid en 2018. L’agent de l’attaquant de Liverpool, Ramy Abbas, a totalement balayé cette information sur les réseaux sociaux.

Mohamed Salah a-t-il recalé le Real Madrid ? Lors d’un entretien accordé à OnTime Sport , Hany Ramzy, l’ancien sélectionneur adjoint de l’Egypte, a annoncé que Mohamed Salah aurait pu signer à la Maison-Blanche en 2018. « Quand je travaillais pour Hector Cuper (ndlr : ex-sélectionneur de l’Egypte), nous avions un entraînement en Suisse, en mars 2018. J’étais en train de parler avec (Mohamed) Salah, et il m’a dit que le Real Madrid lui avait transmis une offre. L’offre était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec moi, et avec M. Cuper, et il a décidé de rester à Liverpool, parce qu’il était bien là-bas » , a-t-il révélé. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir l’agent de Mohamed Salah.

«Mohamed n’a jamais discuté de ses plans de carrière avec un ancien entraîneur»

Sur son compte Twitter , Ramy Abbas, représentant de Mohamed Salah, a totalement démenti les propos de Hany Ramzy. « Mohamed (Salah) n’a jamais discuté de ses plans de carrière avec un ancien entraîneur » , a-t-il simplement lâché.

10 sport avec wiwsport.com