Selon The Times, Baye Oumar Niasse quittera Everton à l’expiration de son contrat cet été. Le joueur de 30 ans a manqué de temps de jeu durant ses deux dernières années à Goodison Park.

Et l’attaquant sénégalais ne devrait pas prolonger son contrat puisqu’il a été plusieurs fois pousse vers la sortie par les dirigeants d’Everton sans succès.

Baye Oumar Niasse a rejoint Everton en provenance du Lokomotiv Moscou en 2016 et à joué 42 fois toutes compétitions confondues, marquant neuf buts et faisant quatre passes décisives pour les Toffees. Pis sur les deux dernières années, BON na joué que 194 minutes avec l’équipe première et n’a plus marqué de but en Premier League depuis mai 2018, rappelle le journal stades.

