Après trois ans en National 1 avec Lyon Duchère, le défenseur central s’engage avec le club de la Capitale pour trois saisons !

Né le 7 octobre 1997 à Dakar (Sénégal), Youssoupha est formé au FC Lyon. En 2017, le défenseur colossal décide de faire ses valises pour une destination non lointaine de son club formateur : Lyon Duchère. Dès sa première saison en National 1, Youssoupha effectue 18 apparitions. Confirmant son potentiel, le Sénégalais s’est imposé comme un titulaire indiscutable de la défense lyonnaise durant les deux dernières saisons (47 matchs, 2 buts). Lors de la saison 2019-2020, Youssoupha évoluait aux côtés de l’expérimenté Moustapha Bayal Sall (ex-AS Saint-Etienne) qui lui a prédit un bel avenir.

Ses qualités aériennes entre autres, son statut en National 1 et sa jeunesse (22 ans) lui ouvre aujourd’hui les portes du club de la Capitale !

Tout le Paris FC lui souhaite la bienvenue !

“Signer mon premier contrat professionnel au Paris FC est une fierté. J’ai eu un parcours compliqué, j’ai ramé pour en arriver là, et je vis cette signature comme une récompense de tout le travail effectué. C’est un premier objectif qui est atteint mais je ne compte pas m’arrêter là. On peut dire que je franchis un nouveau pallier, très important pour moi, j’espère le digérer et m’adapter rapidement. En tout cas, je suis très heureux de rejoindre un club ambitieux qui partage les mêmes valeurs que moi. Je sens que je vais pouvoir m’y épanouir et surtout progresser. Je pense pouvoir apporter mon calme et ma sérénité, mais également ma joie de vivre. J’aime quand le groupe vit bien !”, a-t-il déclaré après la signature de son contrat.

AS Lyon-Duchère (2019-2020) – 24 matchs (N1)

AS Lyon-Duchère (2018-2019) – 23 matchs (N1)

AS Lyon-Duchère (2017-2018) – 18 matchs (N1)

Source: Paris FC