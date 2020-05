C’était le samedi 16 mai 2015 ! Sadio Mané évoluait à l’époque à Southampton, et l’international sénégalais a marqué l’histoire lors de la 37e journée de Premier League contre Aston Villa.

Auteur d’un triplé en 2 minutes et 56 secondes (13e, 14e et 16e), Sadio Mané a fait tomber le record du hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Premier League.

Le record était jusque-là détenu par Robbie Fowler, auteur d’un triplé pour Liverpool en un peu moins de quatre minute et demie à Anfield, face à Arsenal, en 1994.

