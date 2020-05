Après le soutien de la Fédération sénégalaise de football, un accompagnement supplémentaire du gouvernement aux clubs est nécessaire pour la poursuite du championnat de football professionnel en novembre prochain, comme décidé par l’instance faitière. C’est ce qu’ont fait savoir les présidents de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, et du Stade de Mbour, Abdoulaye Guèye.

La décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de reprendre les championnats locaux ne reçoit pas forcément la bénédiction des dirigeants de club. Ces derniers, même s’ils ne rejettent pas totalement cette mesure, s’inquiètent pour sa faisabilité. C’est du moins le souci du président de la Linguère de Saint-Louis et son homologue du Stade de Mbour. Amara Traoré et Abdoulaye Guèye ont réagi sur la reprise du championnat national sous forme de play-offs et de play-downs, décidée avant-hier par la FSF. Les deux dirigeants ont soulevé les difficultés financières liées à la mise en œuvre de cette mesure.

Hormis le report de la reprise des compétitions, l’instance dirigeante du football sénégalais a décidé d’allouer une somme de 5 millions de francs CFA aux 28 équipes des Ligues 1 et 2. Mais les deux présidents restent encore sceptiques et disent attendre l’accompagnement de l’Etat. D’après Amara Traoré, la poursuite des matches ne peut pas se faire sans le soutien du gouvernement sénégalais. ‘’Le championnat peut se poursuivre sous la formule de mini-championnat préconisée par les fédéraux, mais nous risquons de jouer avec beaucoup de difficultés financières.

Les clubs rencontrent des problèmes d’argent en temps normal, a fortiori en période de crise sanitaire. L’appui de la fédération n’est pas suffisant. Il nous faut nécessairement l’aide de l’Etat’’, indique l’ancien international de football.

Abdoulaye Guèye, lui, est allé plus loin que son homologue. Il a d’abord soulevé les obstacles relatifs à la continuité des contrats préconisée par les fédéraux. ‘’La fédération nous demande de voir comment prolonger les contrats. Cela signifie qu’on doit continuer à payer les salaires de nos joueurs, agents administratifs, membres des staffs technique et médical pendant les cinq prochains mois de trêve. Cela s’avère quasiment impossible pour le Stade de Mbour. Notre club ne dispose pas d’activités pour trouver des recettes’’, regrette-t-il.

Le président par intérim du club mbourois souligne, par ailleurs, que les équipes seront fatiguées, sans le soutien du gouvernement. ‘’L’équation se trouve au niveau de l’accompagnement, parce que nous ne sommes pas les seuls à vivre des difficultés financières. Donc, nous invitons la fédération à revoir sa copie. Elle a mis à notre disposition une enveloppe financière certes, mais on attend que l’Etat puisse nous venir en aide pour qu’on puisse s’en sortir’’, a-t-il ajouté.

‘’La fédération a fait un autre choix’’

S’agissant de la formule adoptée pour la reprise, Amara Traoré dit être en phase, même s’il avait émis un avis contraire. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal avait préconisé l’annulation pure et simple, c’est-à-dire d’octroyer le titre de champion du Sénégal à Teungueth FC, classé premier avant la suspension de la Ligue 1. ‘’J’avais préconisé qu’on arrête le championnat et commencer la saison prochaine le plus rapidement possible. C’était également l’avis de la majeure partie des présidents de club. Nous voulions que le championnat soit annulé et qu’il n’y ait pas d’équipe reléguée. Cela signifie qu’on devrait jouer la 1re division avec 16 formations. C’est ce que nous avions proposé, mais la fédération a fait un autre choix’’, a-t-il rappelé.

Le président du Stade de Mbour considère cette continuité comme un moindre mal. D’après lui, son souhait était de voir les clubs jouer le championnat jusqu’à son terme, mais les conditions ne sont pas réunies en raison de la progression de la pandémie. ‘’Les études effectuées des médecins ont démontré qu’on ne peut pas autoriser les rassemblements avant août ou septembre, au Sénégal. Nous avions le choix entre arrêter ou continuer. Il y a des présidents qui préconisaient l’annulation, mais moi je pense que cette décision est acceptable, dans la mesure où il y a des contraintes de temps et on ne peut plus jouer les 13 journées restantes.

La formule des play-offs et play-downs me parait correcte, dans la mesure où les points acquis à l’issue de la phase aller sont conservés’’, se réjouit le successeur de Serigne Saliou Samb.

Le championnat national de football professionnel du Sénégal a été suspendu à l’issue de la phase aller, pour cause de coronavirus. Les équipes de 1re et de 2e divisions avaient déjà disputé 13 matches, mais le gouvernement avaient interdit les rassemblements publics sur l’ensemble du territoire national. La Fédération sénégalaise de football a déjà annulé deux compétitions nationales majeures : la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue.

