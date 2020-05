En Belgique, la Jupiler Pro league est arrêtée après 29 journées disputées. Charleroi qui termine à la 3e place du classement va disputer l’Europa League.

C’est dans ce club belge qu’évoluent Mamadou Fall, Christophe Diandy et Modou Diagne. Les trois internationaux sénégalais obtiennent leur ticket pour l’Europe suite à cet arrêt. En effet, ils se qualifient directement dans les poules de l’Europa League selon les verdicts des dirigeants.

Le club a réagit sur son site suite au verdict. « Le Sporting de Charleroi est extrêmement fier de cette troisième place, c’est le résultat du travail d’un collectif de tout un club, d’un nouveau staff enthousiaste, compétent et travailleur, d’un groupe joueur soudé et volontaire mais qui n’aurait évidemment pas été possible sans vous les supporters. Nous tenions à vous remercier pour votre soutien et votre engagement pour le club. Il n’est malheureusement pas possible de célébrer ce podium en raison de l’actualité sanitaire, nous ne manquerons pas l’occasion de nous rattraper lorsque la situation nous le permettra. »

Mamadou Fall qui est attaquant a disputé 26 matchs cette saison et inscrit 7 buts et 3 passes décisives. Son contrat court jusqu’à la fin de la saison prochaine, il a prolongé en 2019. Christophe Diandy qui est dans l’équipe depuis 2014 joue au poste de milieu défensif. Cette saison, il a disputé 13 matchs et décisif sur 2 buts. Son contrat pourrait être prolongé, se terminant en juin prochain. Quant au défenseur Modou Diagne, il a inscrit 1 but sur 16 rencontres. Il sera avec les Zébres jusqu’en 2021.

wiwsport.com