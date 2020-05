Interrogé par APS, le responsable de la communication de Génération Foot, Talla Fall, parle d’une « grosse déception » lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de la décision de la FSF. ‘’C’est même un manque de respect pour des clubs qui ont investi des milliards dans le football national’’, a-t-il dénoncé.

‘’A Génération Foot, on ne peut pas accepter cette décision. On ne peut pas changer le règlement en cours du jeu’’, a protesté le dirigeant du club de Déni Biram Ndao, 12e au classement de la Ligue 1, concerné par les play-downs, la course au maintien dans l’élite.

‘’Soit on donne le titre à Teungueth FC, soit on fait la manche retour du championnat avec 39 points à prendre. Cela veut dire que tout est jouable dans ce championnat’’, a proposé Talla Fall.

‘’On doit respecter les présidents des clubs de l’élite, qui se saignent pour faire vivre leur équipe’’, a-t-il dit, rappelant que les clubs de Ligue 1 et les équipes de division régionale n’ont pas les mêmes besoins et charges financiers.

Pour Talla Fall, le comité d’urgence de la FSF devait consulter le conseil d’administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel avant de prendre cette décision.‘’Génération Foot n’exclut pas d’ester en justice à cause de cette décision. Je suis convaincu qu’elle ne fait pas l’unanimité’’, a-t-il soutenu.

