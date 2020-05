Kalidou Koulibaly, défenseur central de 28 ans du SSC Napoli et du Sénégal (39 sélections), fait partie des cibles les plus évoquées dans le viseur du Paris Saint-Germain pour renforcer sa défense cet été. Cela a encore été le cas ce jeudi dans L’Equipe et ce vendredi c’est le Corriere dello Sport qui parle de l’international sénégalais. Il est question de l’intérêt parisien, mais aussi de deux obstacles importants.

En effet, le journal italien indique d’abord que le prix de Koulibaly reste très élevé. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis n’attendrait plus la clause libératoire de 150 millions d’euros, mais tout de même une offre d’au moins 100 millions pour ouvrir la porte.

Une demande très haute qui peut forcément bloquer le PSG, qui d’autres dépenses à faire et devrait rester relativement raisonnable. Mais Naples pourrait rester exigeant grâce à l’intérêt que suscite le joueur. D’ailleurs, le Corriere dello Sport explique aussi que Koulibaly aimerait plutôt, s’il part de Naples, rejoindre la Premier League. Il est alors question de Manchester United et Liverpool. Même si le PSG reste une éventuelle option qui pourrait convaincre le Sénégalais.

Pour ce qui est de l’envie du défenseur central de possiblement rejoindre la Premier League, on peut facilement concéder que c’est pensable. C’est un championnat qui est indéniablement intéressant.

En revanche, le prix évoqué ne semble pas réaliste. Ou alors, c’est que le Napoli a surtout décidé de garder Koulibaly. 100 millions d’euros, c’était déjà beaucoup sans la crise liée au coronavirus. Là, cela semble tout simplement impensable. Du moins, Paris ne devrait pas faire une telle folie.

Alors on reste prudent et patient face à ce dossier qui reste plutôt flou. Pour le moment, ce n’est pas une piste à oublier. Mais il faudrait des indications officielles sur un prix plus abordable.

