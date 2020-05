Il y’a beaucoup de polémiques ces temps-ci concernant Samuel Eto’o et El Hadj Diouf. Deux légendes du football africain qui ont arrêtes leurs carrières. Si l’ancien joueur de Liverpool pense qu’il était meilleur que Samuel, ce dernier estime qu’il devrait pas avoir débat car il est au dessus. La rédaction de wiwsport.com vous fait découvrir les palmarès des deux joueurs avec des distinctions. Samuel Eto’o

Il est sans doute l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Eto’o est un grand champion, il a prouvé au long de sa carrière que c’était un homme désigné pour s’imposer dans les grandes rencontres, cette même carrière qu’il a disputé au poste de buteur.

Son passage au FC Barcelone a marqué les esprits. Ce club lui a fait prendre une autre dimension. Dés sa première saison, il affolée les compteurs avec 29 buts, sera consacré champion d’Espagne et, comme un symbole, il inscrira le but décisif, sur la pelouse de Levante.

Eto’o devient une référence pour les attaquants. En Italie, Eto’o va tout simplement tout rafler pour sa première saison avec l’Inter, se montrant exemplaire par son sens du sacrifice en jouant pratiquement milieu gauche ou droit, poste où Mourinho l’aligne souvent, il marque ainsi moins de buts.

Palmarès:

Mondial des clubs: 2010 (Inter)

Coupe Intercontinentale: 1998 (Real Madrid)

Champions League: 2005/06, 2008/09 (FC Barcelone), 2009/10 (Inter)

Scudetto: 2009/10 (Inter)

Championnats d’Espagne: 2004/05, 2005/06, 2008/09 (FC Barcelone)

Coupes d’Italie: 2009/10, 2010/11 (Inter)

Coupes d’Espagne: 2002/03 (Mallorca) 2008/09 (FC Barcelone)

Supercoupe d’Italie: 2010

Supercoupes d’Espagne: 2004/05, 2005/06 (FC Barcelone)

Deux fois vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, en 2000 et 2002, finaliste en 2008 contre l’Egypte (Cameroun).

Quatre fois « Joueur africain l’année » (CAF), en 2003, 2004 (Real Madrid), 2005 (FC Barcelona) et 2010 (Inter) « Joueur africain l’année » (Etoile d’or) en 2003 (Real Madrid).

Médaillé d’or aux J.O: 2000 (Cameroun)

El Hadj Ouessynou Diouf:

Il avait comme référence Jules François Bocandé. El-Hadji Ousseynou Diouf a fait rêver pas mal de jeunes joueurs sénégalais. Né au Sénégal, il arrive en France à son adolescence, et intègre le centre de formation du FC Sochaux. Quelques années plus tard, il fait ses débuts en D1 et rejoint après une seule saison dans l’élite le Stade Rennais. El-Hadji Diouf. En Bretagne, après de bons débuts, Diouf peine à convaincre.

Auteur de quatre buts, il se distingue surtout par ses écarts extra-sportifs. En 2000, le club breton le prête au RC Lens. C’est dans le Nord que le natif de Dakar explose. Joueur-clé des Sang et Or pendant deux saisons, ses prestations permettent à son club de finir vice-champion de France en 2002.

El Hadj Diouf a aussi fait les beaux jours de Liverpool, actuel club de Sadio Mané. En 2004, la légende brésilienne Pelé l’a cité parmi les 125 meilleurs joueurs de l’histoire du ballon rond. Double ballon d’or africain (2001 et 2002), Diouf est considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps.

Palmarès:

Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations en 2002 (Sénégal)

4ème de la Coupe d’Afrique des Nations en 2006 (Sénégal)

Finaliste de la Coupe Intertoto en 1999 (Stade Rennais)

Vice-champion de France en 2001 (RC Lens)

Champion d’Écosse en 2011 (Rangers)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue Anglaise en 2003 (Liverpool)

Vainqueur de la Coupe de la ligue écossaise en 2011 (Rangers)

Élu Joueur Africain de l’année en 2001 et 2002

Élu Footballeur africain de l’année par BBC en 2002

Élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2002

Nommé dans l’équipe type du tournoi de la Coupe du Monde 2002 Nommé au FIFA 100

