Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football a décidé ce mercredi de différer la reprise du championnat en novembre. Une décision qu’approuve le directeur technique et coach de NGB, Pape Thiaw. Toutefois, il reste dubitatif sur la date annoncée.

« Aujourd’hui, seule la pandémie peut définir la reprise du championnat » déclare l’ancien international. Pape Thiaw estime que la reprise ou non du championnat dépend de l’évolution de la crise sanitaire au Sénégal. « Espérons qu’il n’y aura plus de cas les jours à venir ce qui nous ferait revenir dans nos activités, qui est notre passion. Espérons aussi que toutes les dispositions seront prises parce que nous faisons un sport de contact et il y’a pas mal de choses que nous faisons qui vont à l’encontre des gestes barrières. A mon avis, seule la maladie peut dicter une reprise ou non. La fédération l’annonce en novembre, nous espérons donc qu’en novembre, tout sera fini » réagit il sur la décision de la FSF qui fait suite à la demande de la CAF aux fédérations de décider de continuer ou d’arreter les championnats.

Selon lui, la santé passe avant tout et se dit rassuré de voir un rapport de la commission médicale. Toutefois, il appelle à la prudence. « J’ai vu qu’il y’a un rapport d’une commission médicale donc je pense qu’ils ont bien étudié la situation pour déclarer qu’on peut reprendre en novembre. Toutefois, tant que la pandémie sera là, j’espère qu’ils ne prendront pas de risques pour faire jouer les joueurs. A moins que l’on ne mette en place tout le dispositif nécessaire or je ne sais pas si c’est possible au Sénégal ». Pour le moment , la FSF va mettre en place « un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la Commission centrale médicale (…) sur les lieux d’entrainement et de compétition.

Pour rappel, le championnat au Sénégal est suspendu en mi-mars coïncidant avec la fin de la phase aller. Après 13 journées disputées, NGB se trouve à la 13e place et pourra donc se reprendre avec la formule des play-down.

